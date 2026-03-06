Crisis de GNV afecta a corredores complementarios y obliga a buses a recorrer largas distancias para abastecerse

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que el comité de crisis, del cual forma parte y que aborda la problemática del desabastecimiento energético, mantiene como fecha estimada de solución el 14 de marzo, siempre que no se presenten inconvenientes climatológicos que retrasen el proceso.

Ante la afectación reportada por los corredores complementarios debido a la falta de gas natural vehicular (GNV), el funcionario responsabilizó a los grifos por no cumplir con la priorización del abastecimiento al transporte público masivo.

CORREDORES MORADOS

Asimismo, se refirió a la situación que enfrentan los corredores morados, cuyos buses deben realizar viajes en vacío desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro para poder cargar GNV, lo que incrementa los tiempos de operación y genera demoras en el servicio.

En tanto, precisó que el Metropolitano y los corredores rojo y azul no vienen siendo afectados por la crisis, ya que cuentan con grifos propios en sus terminales, lo que les permite garantizar el abastecimiento de combustible para sus unidades.