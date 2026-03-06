Inseguridad en transporte hacia playas del sur genera temor entre usuarios

La temporada de verano continúa y miles de familias se trasladan hacia los balnearios del sur utilizando el transporte público. Sin embargo, en las últimas semanas estos viajes se han visto marcados por la preocupación de los pasajeros tras registrarse ataques contra buses, hechos que dejaron como saldo un conductor fallecido y reavivaron el temor en las vías metropolitanas.

Los usuarios señalan que abordar una unidad se ha convertido en una situación de incertidumbre. “Eso se llama inseguridad, pues, uno para a la de Dios. Uno sale y no sabe si va a regresar. Una bala perdida le puede ocurrir a cualquiera”, manifestó un ciudadano al referirse al clima de violencia que afecta al transporte público.

Ante estos hechos, las autoridades han dispuesto reforzar la vigilancia en los principales puentes y accesos de la Panamericana Sur, especialmente durante los fines de semana cuando aumenta la afluencia de bañistas hacia los balnearios. Según un representante policial, cerca de 120 efectivos realizan patrullaje a pie para resguardar las rutas hasta Pucusana.

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Pese a estas medidas, los pasajeros consideran que la inseguridad continúa latente y esperan que el Gobierno implemente un plan integral de seguridad ciudadana que permita frenar los ataques contra el transporte público y garantizar viajes seguros para quienes se movilizan hacia las playas del sur.