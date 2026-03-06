Villa María del Triunfo: capturan a presunta banda dedicada a extorsión y tráfico de terrenos

La Policía Nacional capturó a presuntos integrantes de la banda criminal “Los Nuevos Injertos del Sur” en el sector de Villatambo, en Villa María del Triunfo, acusados de extorsionar a vecinos y conductores del transporte público de la zona.

Entre los detenidos figura Luz Giovana Gómez (49), conocida como “La Cuponera”, quien registra antecedentes por tentativa de homicidio, extorsión, coacción, secuestro y usurpación. Junto a ella fue detenido su pareja, Raúl Zamora Soca (49), presunto integrante de la organización criminal.

De acuerdo con las denuncias, la banda amenazaba a los vecinos para exigir pagos ilegales y también cobraba cupos a conductores en los paraderos del sector. Una de las afectadas aseguró vivir “un infierno” debido a las constantes amenazas y afirmó que varios residentes cuentan con garantías para sus vidas.

CARTAS EXTORSIVAS

Durante el operativo, los agentes encontraron cartas extorsivas, municiones y explosivos, además de un cuaderno con nombres de conductores, placas de vehículos, números de DNI y celulares. También se hallaron registros de pagos a través de aplicaciones móviles, lo que evidenciaría el cobro de dinero producto de la extorsión.

Pese a las pruebas encontradas, alias “La Cuponera” negó las acusaciones. Ambos detenidos fueron trasladados a la Depincri de Villa María del Triunfo, donde continuarán las investigaciones.