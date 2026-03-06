Escasez de GNV perjudica el servicio de movilidades escolares

A poco del inicio de las clases escolares y en medio de la escasez de combustible que sigue afectando a diversos sectores del transporte, un nuevo grupo se ha visto perjudicado por la restricción de este recurso.

Se trata de las unidades que brindan el servicio de transporte escolar, las cuales en su mayoría utilizan el sistema de GNV. Sin embargo, también han quedado relegadas de la normativa que prioriza el abastecimiento de este combustible para determinados servicios de transporte.

Esto ha provocado que los conductores de transporte escolar se vean obligados a incrementar las tarifas del servicio a los padres de familia, con el fin de poder cubrir los costos de abastecimiento de combustible.

INGRESOS AFECTADOS

Rocío Gómez, integrante de la Asociación de Movilidades Escolares de Jesús María, indicó que la mayoría de unidades recientemente firmaron un convenio para utilizar el sistema de GNV. “Nosotros habíamos cambiado nuestras unidades con el convenio del FIS con el 60% que más o menos nos estábamos ahorrando, pero esto nos ha mermado nuestros ingresos”, afirmó.

También afirmó que la diferencia de precio entre este servicio y otros combustibles les ha generado un porcentaje considerable de pérdidas. “El comparativo es de un 60% y 80%, vale decir que el consumo nuestro en el caso de mi camioneta era entre 18 y 19 soles diarios; hoy está al triple”, indicó

AUMENTO DE TARIFAS

Ante esta problemática, muchas de estas personas han considerado aumentar la tarifa de movilidad a los padres de familia. “Un aproximado de 20% a 25% en las tarifas, porque el alza ha sido considerable”, agregó chófer de movilidad.

Por otro lado, otro problema que preocupa a este sector es el alza de precio de la gasolina. “Hasta hace un mes era 13 soles o 14 soles; ayer he tanqueado a 16.90 soles, es bastante porque uso premium”, enfatizó.