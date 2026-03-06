San Juan de Miraflores: largas colas para abastecer GLP en paradero Cocharcas

Conductores de mototaxis y vehículos particulares forman largas colas en el paradero Cocharcas, en el distrito de San Juan de Miraflores, a la espera de poder abastecerse de GLP. Algunos aseguran que permanecen varias horas en la fila para poder recargar combustible.

Según indicaron los usuarios, en el grifo solo se estaría permitiendo cargar hasta 10 soles de GLP por vehículo, cantidad que consideran insuficiente para poder trabajar durante el día. “Mínimo 20 soles para arriba alcanza para poder trabajar tranquilo”, señaló un mototaxista que esperaba desde tempranas horas.

Durante un recorrido por la zona se observó que la fila de unidades supera las tres cuadras, principalmente de mototaxis que brindan servicio en distintos sectores de San Juan de Miraflores.

AUMENTO EN EL PRECIO DEL GLP

Los conductores también señalaron que han recorrido otros grifos de distritos cercanos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo sin encontrar combustible, mientras que en algunos establecimientos el precio del GLP habría subido considerablemente, llegando hasta los 12 o 13 soles.