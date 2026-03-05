Taxistas protestan por exclusión del GNV: piden bono al Gobierno ante crisis energética

Momentos difíciles atraviesan los taxistas formales que utilizan el sistema de gas natural vehicular (GNV), luego de que fueran excluidos del racionamiento del recurso, situación que —según denuncian— afecta directamente su economía.

Este jueves, un grupo de taxistas amarillos salió a las calles para exigir que no se les discrimine en la distribución del gas natural. Los conductores señalaron que la medida les impide abastecerse de GNV y los obliga a trabajar con gasolina, lo que incrementa considerablemente sus gastos diarios. El vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), Walter Carrera, rechazó la medida y afirmó que miles de conductores se están viendo perjudicados.

CIFRAS

Según indicó, más de 140 mil taxistas están registrados ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y alrededor de 40 mil unidades operan exclusivamente con GNV, por lo que la restricción del recurso impacta directamente en su capacidad para trabajar.

Los conductores también denunciaron que actualmente tienen bloqueado el chip que les permite abastecerse de gas natural, por lo que se ven obligados a utilizar gasolina, cuyo costo puede triplicar el gasto habitual.

De acuerdo con sus estimaciones, antes gastaban entre 30 y 35 soles diarios en combustible; sin embargo, ahora deben desembolsar cerca de 100 soles por vehículo para poder continuar trabajando.

Ante esta situación, los taxistas solicitaron al Gobierno central que se implemente al menos un apoyo económico temporal mientras se estabiliza la crisis energética. Según explicaron, un bono permitiría reducir el impacto en la economía de los conductores y de sus familias.