Tras siete años prófuga: cae Lupe Zevallos, sentenciada por lavado de activos

Tras permanecer prófuga de la justicia durante casi siete años e incluso integrar la lista de los más buscados del país con una recompensa de 100 mil soles, Lupe Maritza Zevallos González fue finalmente capturada por la Policía Nacional. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en el distrito de San Borja, donde agentes policiales lograron ubicarla gracias a información obtenida por labores de inteligencia.

Durante su detención, Zevallos González fue consultada por la Policía sobre si tenía conocimiento de que figuraba en la lista de los más buscados del país, a lo que respondió que no tenía idea. La detenida es hermana del condenado por narcotráfico Fernando Zevallos González, conocido con el alias de “Lunarejo”, y fue sentenciada en 2019 a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos.

ROL CLAVE

De acuerdo con la sentencia judicial, Zevallos González habría cumplido un rol clave en el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, al actuar como una de las principales operadoras financieras de la organización criminal liderada por su hermano.

El jefe de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía, Eduardo Martín Cruz Chávez, explicó que la captura fue posible gracias a información proporcionada por una fuente humana, la cual fue verificada por los organismos de inteligencia.

Según detalló, la detenida también estaría vinculada a operaciones relacionadas con la empresa Aerocontinente, a través de flujos de dinero que habrían sido utilizados para el lavado de activos. Tras su captura, la mujer fue trasladada a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde permanecerá mientras se realizan las diligencias correspondientes.

En las próximas horas, será puesta a disposición de las autoridades para luego ser trasladada a un establecimiento penitenciario, donde deberá cumplir la condena de 25 años de prisión que pesa en su contra por el delito de lavado de activos.