Taxistas ejecutivos afectados por escasez de GNV

Representantes de Taxistas Ejecutivos denunciaron verse seriamente afectados por la escasez de gas natural vehicular (GNV), situación que complica sus labores y pone en riesgo su estabilidad económica. En entrevista con 24 Horas Edición Central, varios conductores señalaron que dependen de este combustible para trabajar y cumplir con los pagos semanales de sus vehículos.

Los trabajadores explicaron que muchos deben cubrir cuotas semanales por el alquiler o financiamiento de las unidades. En caso de no cumplir con los pagos, enfrentan sanciones económicas e incluso el bloqueo del sistema GPS del vehículo, lo que les impide circular y continuar con sus jornadas laborales.

El desabastecimiento se originó tras la rotura y posterior deflagración en un ducto del proyecto Camisea, en Cusco, lo que afectó el suministro de gas natural en diversas estaciones del país. Ante esta situación, los taxistas hicieron un llamado al Ejecutivo para que adopte medidas urgentes que permitan restablecer el abastecimiento del combustible.

MINEM SE PRONUNCIA

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, sugirió a los conductores utilizar gasolina o GLP como alternativas temporales para continuar trabajando, aunque advirtió que esto podría generar un incremento en las tarifas del servicio. En tanto, gremios de taxistas en Lima y Callao anunciaron una posible protesta frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir que se les permita abastecerse de GNV al menos una vez al día.