Incendios de vehículos en Lima alertan sobre uso riesgoso de GLP ante escasez de GNV

La escasez de GNV, combustible económico que utiliza la mayoría de taxis en el país, ha generado una situación de riesgo en Lima. Ante el alto costo de la gasolina y el desabastecimiento temporal de gas natural, algunos conductores estarían recurriendo a adaptadores para cargar GLP en vehículos diseñados exclusivamente para GNV.

Según advirtió Rufigas, esta práctica representa un serio peligro, ya que ambos sistemas funcionan con configuraciones distintas. El uso de adaptadores improvisados puede generar fallas en la combustión, provocando explosiones internas que derivan en incendios.

INCENDIO DE VEHÍCULOS

La mañana del miércoles 4 de marzo, varios vehículos a gas se incendiaron en distintos puntos de la capital. De acuerdo con reportes preliminares, algunos de estos casos estarían relacionados con intentos de abastecimiento irregular.

El gremio alertó que, impulsados por la necesidad y una mala asesoría, algunos taxistas buscan enfrentar los 14 días anunciados de escasez utilizando GLP en sistemas no compatibles, lo que calificaron como una “ecuación peligrosa”.

Asimismo, indicaron que ciertos grifos han optado por no vender GLP a vehículos con sistema GNV; sin embargo, ya se estarían ofreciendo mecanismos para evadir los controles. Rufigas exhortó a los conductores a no intentar este tipo de conversiones informales para evitar accidentes que pongan en riesgo su vida y la de terceros.