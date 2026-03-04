Caso Lizeth Marzano: PJ dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

El Poder Judicial dictó la noche del miércoles 4 de marzo prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga tras causar la muerte de Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea. La decisión fue emitida durante la lectura de resolución realizada por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

El imputado es procesado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente. En la sesión previa, la fiscal Yanet Roller Rodríguez, representante del Ministerio Público, sostuvo que existía riesgo de fuga por parte de Villar Chirinos y advirtió una presunta manipulación de pruebas, como la eliminación de mensajes del teléfono celular del investigado tras el hecho.

La Fiscalía también cuestionó que el dosaje etílico se realizara ocho horas después del accidente y que no se pagara la tasa correspondiente para la pericia vehicular, lo que —según la tesis fiscal— retrasó diligencias clave. En esa línea, el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo argumentó que la eventual pena superaría los cinco años exigidos por ley para sustentar la medida, estimándola en seis años y ocho meses.

¿QUÉ DICE LA DEFENSA DE VILLAR?

Por su parte, la defensa de Villar, encabezada por el abogado César Nakazaki, alegó que su patrocinado cuenta con arraigo familiar, domiciliario y académico, ya que vive con sus padres, estudia en la Universidad del Pacífico y no registra antecedentes penales. En tanto, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, exigió una exhaustiva investigación a las autoridades para determinar responsabilidades en torno al caso.