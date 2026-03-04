Reportan escasez y alza del precio de la gasolina en grifos de Lima y Callao

Conductores de Lima y el Callao vienen siendo afectados por la escasez de GNV y otros combustibles, situación que ya empieza a reflejarse en el alza de precios y en largas filas en distintos grifos de la capital.

INCREMENTO EN TARIFAS

Un equipo de 24 Horas llegó hasta un grifo ubicado en la avenida Ricardo Palma, en Miraflores, donde los precios normalmente son cómodos. Sin embargo, se reportó un ligero incremento en el costo de la gasolina.

El equipo también recorrió otros grifos de la capital y corroboró que no solo se ha registrado el aumento en la tarifa de la gasolina, sino que en algunos establecimientos ya hay escasez de combustible. Incluso, el precio de la gasolina premium puede llegar a costar cerca de 24 soles por galón. Además, se observaron largas colas de vehículos que buscaban instalar GLP ante la crisis del GNV, como alternativa para continuar operando.

Por otro lado, un equipo de 24 Horas Edición Central llegó hasta un grifo ubicado en la cuadra 2 de la avenida México, en La Victoria, donde también se registraron extensas filas de vehículos para abastecerse de GLP, debido a la falta de otros combustibles.

Según los encargados del establecimiento, la gasolina se agotó alrededor de las 4:00 p. m. y el nuevo abastecimiento recién estaría llegando entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, lo que mantiene la incertidumbre entre los conductores.