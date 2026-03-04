A 15 días del atropello de Lizeth Marzano: ¿Por qué no inicia el juicio contra Adrián Villar?

Hoy se cumplen 15 días desde que la deportista Lizeth Marzano fue embestida por Adrián Villar en un accidente automovilístico que le costó la vida. Pese a la existencia de cámaras de seguridad, testimonios y la confesión del propio implicado, el proceso judicial aún se encuentra en etapa inicial.

¿Por qué el caso no llega aún a juicio?

El abogado penalista Andy Carrión explicó que, aunque la defensa de Villar busca acogerse a la figura de terminación anticipada, es el Ministerio Público quien debe aceptar dicha solicitud, lo que implica una negociación previa.

“Si bien es cierto existe hoy un reconocimiento expreso de culpabilidad, lo que viene adelante es una primera negociación con la Fiscalía, es decir, qué delitos reconoce y sobre todo el quantum de la pena. Es decir, por cuántos años va a ser sancionado y si esa sanción amerita una pena suspendida o una pena efectiva”, señaló.

Asimismo, precisó que la defensa apunta a una pena suspendida —es decir, que reconozca su culpabilidad pero no cumpla prisión efectiva—, mientras que la Fiscalía habría manifestado en audiencias que no correspondería ese beneficio.

Terminación anticipada no sería viable

Por su parte, la abogada penalista Romy Chang sostuvo que en este caso la terminación anticipada no resultaría aplicable, por lo que el proceso debería seguir su curso ordinario. “La terminación anticipada tiene un premio, que es una reducción de la sanción, por ejemplo en un sexto de la pena, pero eso solo debería aplicarse cuando lo que va a confesar el inculpado realmente reduce el trabajo probatorio del fiscal”, indicó.

En ese sentido, agregó que la confesión de Villar sería tardía. “En este caso la confesión que hace ahora el señor Villar ya es tardía, porque se da en un contexto donde el fiscal realmente no necesita su aceptación de responsabilidad para conseguir una condena. Es evidente que atropelló y está claro para todo el Perú que fugó”, afirmó.

Posible falsificación complica a Marisel Linares

La situación legal no solo compromete a Adrián Villar. Tras el accidente, la periodista Marisel Linares presentó un documento en el que supuestamente donaba su vehículo a Villar, su hijastro. Sin embargo, dicho documento público sería presuntamente falso, lo que podría acarrear graves consecuencias penales.

Romy Chang advirtió que la falsificación de un documento público elaborado por un notario es un delito grave. “La falsificación de documento público tiene una pena que puede llegar hasta 10 años de cárcel”, sostuvo.