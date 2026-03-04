Crisis de GNV golpea a taxistas leasing: gastos se incrementan y temen perder sus vehículos

La crisis por la restricción del gas natural en el Perú viene impactando directamente en la economía de los conductores, quienes ahora se ven obligados a migrar a otros combustibles más costosos. Entre los más afectados están los taxistas que operan bajo la modalidad de leasing.

El leasing es un contrato de arrendamiento financiero en el que una entidad cede el uso de un bien —en este caso un vehículo— a cambio de pagos periódicos. Muchos conductores accedieron a este sistema bajo la condición de trabajar con Gas Natural Vehicular (GNV).

Otro conductor explicó que paga 600 soles semanales por el vehículo. “Ahorita es imposible reunir esa cantidad de dinero”, indicó. Además, advirtió que, de no cumplir con las cuotas, la empresa podría bloquear la unidad de manera remota y retirársela. Pese a la crisis, las empresas financieras continúan cobrando las cuotas con normalidad. “La empresa que me ha dado el crédito sigue cobrando igual”, afirmó otro conductor.

Costos casi se triplican

El cambio de GNV a gasolina ha disparado los gastos diarios. “Yo usaba 45 soles diarios en GNV y ahora en gasolina debo estar gastando 120 o 130 soles, casi el triple”, relató un taxista. Pero no solo los conductores bajo leasing enfrentan dificultades. Las flotas corporativas también registran pérdidas. Así lo explicó Patricio Portaro, gerente de Taxi Directo, quien calificó la situación como “un golpe duro para la movilidad de la ciudad”.

Detalló que el 70% de su flota opera con gas natural y el 30% con GLP. Durante los primeros días de la crisis, alrededor del 15% de las unidades a GNV dejaron de operar. Si bien algunas ya se han reconectado, los conductores están exigiendo tarifas más acordes a los nuevos costos temporales.