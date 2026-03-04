Paneles de propaganda política representan un riesgo para la seguridad

Se acercan las elecciones presidenciales y, como ocurre en cada temporada electoral, los partidos políticos aprovechan para colocar publicidad en las calles con el objetivo de asegurar el voto de los ciudadanos.

Por ello, Lima se encuentra adornada con distintas publicidades políticas que se extienden por las principales calles de la ciudad, llenando el espacio con una variedad de colores que le dan un aspecto distinto y llamativo.

Asimismo, muchos partidos políticos no se aseguran de brindar seguridad en los paneles publicitarios que colocan, ya que varios de ellos, por su mala instalación, representan un peligro para la ciudadanía.

PROPAGANDA ELECTORAL EN ESTADO DEPLORABLE

Muchas de estas propagandas deben ser aprobadas previamente por las municipalidades donde se instalan y, además, fiscalizadas por el Jurado Nacional de Elecciones y de esa forma garantizar seguridad en los lugares que se instalen.

Sin embargo, pese a estas medidas, se ha identificado que muchos de estos paneles están mal instalados y sostenidos con materiales en mal estado, lo que facilita su caída y podría causar daños a vehículos o transeúntes.

MATERIALES EN MAL ESTADO

Muchos de estos partidos políticos han reutilizado materiales en mal estado para sostener su propaganda e incluso, en algunos casos, la aseguran con ramas de árboles ubicados en parques y áreas verdes.

Por otro lado, los materiales que sujetan estas estructuras no son los adecuados, ya que se ha observado el uso de alambres oxidados para sostener los palos, así como maderas en mal estado y de poca resistencia.