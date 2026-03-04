Taxistas solicitan abastecimiento de GNV al menos una vez al día

Ante la escasez de GNV y el aumento de esta problemática, varios sectores de transporte se han visto afectados, siendo el sector de los taxistas uno de los más perjudicados, sin poder brindarles una solución.

Esta situación ha generado molestia y preocupación entre muchos trabajadores, quienes dependen únicamente de su labor diaria para el sustento de sus familias. Además, sienten abandono por parte de las autoridades, que hasta el momento no han brindado soluciones para su sector.

Esta situación ha llevado a muchos trabajadores a recurrir a la gasolina; sin embargo, este recurso los afecta económicamente, ya que el consumo es mayor y el precio más elevado. Además, algunos vehículos no están adaptados para funcionar con el servicio dual.

ANUNCIAN MARCHA EN FORMA DE PROTESTA

A raíz de estos sucesos, el gremio que representa a los taxistas anunció una marcha frente al frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Vamos a estar frente al frontis del MTC, se les cita a todos nuestros colegas taxistas, es una marcha pacífica y queremos que, por favor, el ministro nos escuche, ya que se ha expresado de una forma como incluyéndonos”, agregó el representante de los taxistas.

Asimismo, como alternativa, exigen que los grifos los abastezcan al menos una vez al día, ya que hasta el momento solo han recibido excusas e información poco confiable. alternativa es que al menos los grifos de PetroPerú abastezcan de gas a alumnos una vez al día; es lo que les estamos pidiendo en estos momentos”, indicó.

TAXISTAS PIDEN APOYO

Esta situación ha puesto en jaque a muchos taxistas, quienes han financiado sus vehículos a través de empresas y, debido a esta problemática, les resulta cada vez más difícil cumplir con las cuotas mensuales. “El motivo de mi reclamo es que no me estoy abasteciendo de gas, no puedo trabajar. Anteriormente, yo tenía que echar 30 soles de gas GNV para poder trabajar y llevarme un diario y llegar cómodamente a mi cuota semanal”, indicó.

Por otro lado, afirmó que son varios compañeros que se ven afectados con esta situación. “Somos muchos, estamos hablando de 50, 60 personas, somos bastantes, solo en mi grupo que trabajamos estamos llegando a 30 personas”, argumentó.