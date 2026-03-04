Gas doméstico subiría de precio y afectaría a miles de hogares

A la escasez de gas natural se suma ahora un nuevo problema que impacta directamente en el mercado del GLP. Esta situación viene afectando la distribución de los balones de gas, los cuales presentan dificultades para abastecer con normalidad a la población.

Como consecuencia de esta situación, se ha registrado un incremento en el precio de los balones de gas, insumo fundamental para el uso doméstico, lo que viene generando preocupación entre las amas de casa.

IMPACTO QUE HA GENERADO

Tras la decisión de la empresa Camisea de cerrar el ducto tanto para el gas seco como para el gas licuado, el exministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, señaló que esta medida fue adoptada por precaución. “El 70% del abastecimiento de GLP es Camisea; ha detenido su operación por razones de seguridad, entonces solamente estamos dependiendo de los inventarios que hay disponibles más la importación, que es el 30%”, indicó.

También agregó que los recientes acontecimientos en el Medio Oriente han provocado que el precio de este recurso se incremente cada vez más. “Por la guerra de Medio Oriente el precio se ha disparado y evidentemente se dispone de menos volumen porque el principal proveedor en este momento ha detenido su operación”, agregó.

INCREMENTO DE PRECIO EN LOS BALONES

La escasez de este servicio se ha intensificado, debido a que los centros de distribución han suspendido operaciones, lo que ha generado un aumento en los precios. “Esperemos que se resuelva pronto este problema; en la medida que pase el tiempo vamos a enfrentar un razonamiento”, declaró Gamio.

Por otro lado, este problema representa una preocupación porque hablamos de un servicio que abastece a millones de familias. “Más o menos 7 millones de familias abastece; el GLP es el principal combustible de consumo de las ciudades del Perú”, finalizó el exministro.