Los Olivos: drones permiten capturar a vendedor de droga en operativo policial

Gracias a un eficaz trabajo de la Policía Nacional, se logró identificar y capturar a un presunto microcomercializador de droga, identificado como Brayan Martín (27), alias “Monín”, cuando se encontraba en pleno acto delictivo.

El delincuente, integrante de la banda criminal “Los Lapas del Pacífico”, contaba con un amplio prontuario delictivo. Incluso, había estado recientemente en prisión y, tras recuperar su libertad, volvió a dedicarse a los mismos actos criminales.

Agentes del Grupo Terna y de la Región Policial Lima lograron identificar al delincuente y, con apoyo de un dron, siguieron sus movimientos hasta concretar su captura y ponerlo a disposición de las autoridades.

SE LOGRÓ INTERVENIR AL DELINCUENTE

Según informó el coronel Carlos Alcantar, el Grupo Terna ya tenía plenamente identificados los movimientos del delincuente, a quien venían siguiendo con apoyo de un dron, lo que permitió facilitar su captura. “Al momento de la intervención, se le encuentra la droga en su poder, pero no contaba que el Grupo Terna le estaba siguiendo los pasos utilizando tecnologías y la utilización de drones para detectarlo y tener evidencia de su accionar delictivo”, declaró.

Asimismo, se logró identificar que el delincuente utilizaba un punto estratégico para ocultar la droga, desde donde posteriormente se reunía con las personas a quienes se la vendía. “La llevaba al lugar para esconderla, metía la mano dentro de un domicilio por la ventana, sacaba un paquete; al parecer era droga y hacía la transacción con el consumidor que le pagaba (...)”, indicó.

PEDÍA A POLICÍAS QUE NO LO DETENGAN

Tras ser intervenido, alias “Monín” suplicó a las autoridades que no lo detuvieran, alegando que había salido recientemente de prisión. Sin embargo, al ser confrontado con los videos captados por el dron, intentó justificar su accionar.

Por otro lado, en la intervención policial se le encontró un arma, municiones y paquetes con estupefacientes. “Al realizar el registro domiciliario se incautó un arma de fuego con 7 municiones de diferentes calibres, asimismo se logró decomisar 987 paquetes de TBC y 20 bolsitas de mariguana”, finalizó.