Gremio de taxistas anuncia plantón por desabastecimiento de GNV

El gremio de taxistas anunció un posible plantón ante la falta de gas natural vehicular (GNV), situación que —según indican— viene perjudicando seriamente su economía. El representante de los Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, señaló que la restricción en el abastecimiento y el incremento de costos ponen en riesgo la sostenibilidad del servicio.

El pronunciamiento se da luego de que el Ministerio de Energía y Minas informara que no existe un plan alternativo inmediato para abastecer a los taxistas tras la emergencia declarada por la fuga en el ducto de gas de Camisea, en Cusco. Para el gremio, la falta de medidas concretas por parte del Gobierno agrava la incertidumbre del sector.

En declaraciones a 24 Horas, Martel precisó que alrededor del 20 % de taxistas opera exclusivamente con GNV, lo que los coloca en una situación crítica frente a la interrupción del suministro. “El problema ya nos está afectando directamente”, sostuvo el dirigente, quien confirmó que se evaluarán acciones más drásticas si no se atienden sus demandas.

MEDIDA SERÍA ESTE JUEVES

En ese contexto, el representante de los Taxis Amarillos de Lima y Callao adelantó que este jueves podrían realizar un plantón frente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir soluciones inmediatas. No descartan convocar a un paro si el desabastecimiento persiste y no se garantiza el acceso al combustible en los próximos días.