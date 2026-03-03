Escasez de GNV: ¿Se mantiene estable el precio de la gasolina en grifos?

En medio de la escasez del Gas Natural Vehicular (GNV), tras la deflagración registrada en los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el distrito de Megantoni, en Cusco, taxistas y conductores en Lima se han visto afectados por el desabastecimiento.

Ante esta situación, los transportistas que cuentan con vehículos duales —con sistema para GNV y gasolina— tienen la opción de cambiar al uso de gasolina como alternativa para continuar trabajando, pero ¿Cómo van los precios de la gasolina?

PRECIOS DE GASOLINA

Un equipo de 24 Horas Edición Central llegó hasta un grifo ubicado en el cruce de las avenidas Bolívar y General Córdova, en el distrito de Pueblo Libre, donde constató que en las últimas 24 horas los precios de la gasolina se han mantenido estables.

No obstante, algunos taxistas señalaron que en otros establecimientos de la zona se habría registrado un ligero incremento de hasta 40 céntimos en las gasolinas regular y premium. Cabe precisar que el precio del combustible varía según la zona y el distrito en el que se comercializa.

En tanto, personal del Osinergmin viene supervisando que se cumpla el racionamiento de GNV en los grifos, luego de que el Gobierno declarara en estado de emergencia el suministro de gas natural a nivel nacional. Esta medida estará vigente hasta el 14 de febrero.