Adrián Villar viajó a Cajamarca tras atropellar a Lizeth Marzano, según PNP

La defensa de Adrián Alonso Villar Chirinos ha rechazado en reiteradas ocasiones que su patrocinado haya viajado a Cajamarca el pasado 21 de febrero. Sin embargo, un informe policial recientemente incorporado a la carpeta fiscal del caso señalaría lo contrario.

El abogado César Nakazaki sostuvo que la información sobre el presunto desplazamiento no había sido advertida previamente por la defensa. “Lo del viaje a Cajamarca no es verdad. Recién ayer que hemos sido notificados del requerimiento de prisión preventiva hemos encontrado ese informe”, declaró.

En contraste, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ha afirmado en más de una oportunidad que existen elementos que acreditarían el viaje, entre ellos pasajes, registros en video y la confirmación de una aerolínea. “¿Cómo es que viajó a Cajamarca y retornó? El viaje es el día 21, ya no había flagrancia delictiva”, manifestó.

¿QUÉ DICE EL DOCUMENTO POLICIAL?

De acuerdo con el documento policial, el 21 de febrero a las 5:10 a. m., personal de la comisaría del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que el ciudadano Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, cruzó la zona de rayos X y abordó el vuelo LA2291 con destino a Cajamarca, ocupando el asiento 9B. El reporte indica que el embarque se realizó por la sala C5 y que el avión arribó a las 6:30 a. m., conforme a la información proporcionada por Latam Airlines.

Asimismo, el informe precisa que la aerolínea programó dos vuelos en la ruta Lima–Cajamarca ese día, aunque no se ha determinado si Villar utilizó alguno de ellos para retornar a la capital. Durante la audiencia del domingo en la que se evaluaba el requerimiento de prisión preventiva, la defensa solicitó revisar el documento completo —que consta de aproximadamente 50 páginas— antes de emitir una posición definitiva. Este pedido motivó la suspensión de la diligencia judicial.