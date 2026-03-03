Callao: acribillan a tres personas entre los jirones Atahualpa y García Calderón

Un violento ataque armado dejó tres personas muertas, entre ellas dos menores de edad, en el cruce de los jirones Atahualpa y García Calderón, en el Callao. Según testigos, cuatro sujetos encapuchados descendieron de un vehículo y dispararon sin piedad contra sus víctimas, utilizando presuntamente armas de largo alcance. En la escena quedaron esparcidos varios casquillos de bala.

De acuerdo con información preliminar, dos de las víctimas fueron acribilladas directamente y, en su huida, los atacantes habrían rematado a una persona que quedó tendida en la vía. Vecinos de la zona señalaron que los crímenes son constantes en ese sector. “No puedes mirar ni hablar nada porque te dicen soplona”, relató una residente, quien además indicó que las disputas serían entre bandas dedicadas al microtráfico.

Las cámaras de videovigilancia serán clave para identificar a los responsables. César Castillo, vocero de la comuna chalaca, informó que el material ya fue entregado a la Policía Nacional para las investigaciones. “Se han compartido las características del vehículo, la placa y la ruta que tomaron antes y después del crimen”, precisó.

ESTADO DE EMERGENCIA

Este nuevo hecho de sangre ocurre a solo 48 horas de haberse decretado el estado de emergencia en el Callao. Ante ello, ciudadanos exigen a las autoridades y a los candidatos presidenciales propuestas concretas para frenar la ola de violencia. Mayor presencia policial, transparencia en el sistema de justicia y medidas más estrictas contra la delincuencia forman parte de los principales reclamos de la población chalaca.