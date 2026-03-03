Escasez de GNV en Lima: largas colas en grifos y transporte privado es el más afectado

La crisis por desabastecimiento de gas natural en Lima se intensifica tras la ruptura de un ducto en Cusco, generando serios problemas en el suministro de GNV y GLP en distintas regiones del país. La emergencia ha golpeado principalmente al sector transporte, afectando a miles de conductores de vehículos privados que dependen del gas natural vehicular.

En la capital, decenas de autos y taxis realizan interminables colas en grifos de diversos distritos de Lima en busca de GNV, en medio de la incertidumbre por la reposición del combustible. Según la priorización establecida por las autoridades, el abastecimiento está dirigido exclusivamente al transporte público masivo y a los hogares, dejando en segundo plano a los vehículos particulares.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural hasta el 14 de marzo, debido a los inconvenientes registrados en la región Cusco, específicamente en la provincia de La Convención. El titular del sector, Ángelo Alfaro, señaló que aún se desconocen las causas exactas de la rotura y fuga de ducto principal, aunque anunció que mañana, miércoles 4 de marzo, un equipo especializado se trasladará a la zona para evaluar el estado del ducto afectado, en coordinación con Osinergmin.

DEMORAS EN LA CARGA DE GLP EN PISCO

En paralelo, la situación también es crítica en Pisco. En la planta de fraccionamiento de Pluspetrol, decenas de cisternas esperan abastecerse de Gas Licuado de Petróleo (GLP), pero hasta el momento no han logrado cargar combustible debido a la crisis. De las seis islas de atención, solo tres permanecen operativas, según reportes desde el lugar.

La ruptura del ducto en Cusco no solo compromete el suministro de GNV en Lima, sino que también amenaza la distribución nacional de GLP, generando preocupación en conductores, empresas de transporte y familias que dependen de este recurso energético esencial.