Transportistas no descartan alza de tarifas por desabastecimiento de GNV

El desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) viene afectando seriamente a miles de taxistas en el país, quienes aseguran que no les queda otra opción que migrar a la gasolina para continuar trabajando, pese al fuerte incremento en los costos operativos.

El problema se agrava por el alza en el precio de los combustibles. “La gasolina premium estaba como 15 soles y ahorita está como 19.50, demasiado de verdad”, señaló otro taxista, quien además explicó que muchos conductores alquilan sus vehículos y ahora deben asumir un gasto mayor para poder circular.

Según explicó Alberto Morisaki, vocero de la Asociación Automotriz del Perú, el impacto mensual es considerable. “Una persona que trabaja 10 horas al día y recorre 200 kilómetros diarios, si usa gas natural, gasta entre 600 y 650 soles al mes. Pero si debe utilizar gasolina regular o premium, su costo se va a ir a 2,100 soles mensuales o más”, detalló.

INCREMENTO EN TARIFA DE PASAJES

Ante este escenario, algunos conductores han optado por incrementar las tarifas para amortiguar el golpe económico. “Yo estoy agregándoles dos soles más por pasajero, nada más”, comentó un taxista.

Sin embargo, el alza podría ser mayor en el transporte en rutas más largas. Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacionales, advirtió que una minivan que cubría el trayecto de Puente Nuevo a Zapallal o Puente Piedra, cuyo pasaje oscilaba entre 6 y 7 soles, podría pasar a costar hasta 12 soles si opera con gasolina.

El panorama es aún más crítico para los vehículos que solo funcionan con GNV y no cuentan con sistema dual. De acuerdo con el gremio de transportistas, alrededor de 30 mil de los 140 mil taxis registrados por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao quedarían inmovilizados.