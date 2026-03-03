Conductor es asesinado a cuchilladas en grifo en San Martín de Porres

El lamentable hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, exactamente en la intersección de la avenida Canta Callao con la avenida Los Olivos, donde un hombre fue asesinado a cuchilladas por un sujeto en plena luz del día, dentro de un grifo de la zona.

La víctima, Ángel Salinas, era conductor de una empresa de transporte público y fue agredido por otro hombre que también se dedicaba al mismo rubro. El joven fue acuchillado y quedó tendido en el suelo, mientras era auxiliado por uno de sus amigos.

HABLA AMIGO DE LA VÍCTIMA

Uno de los amigos de Ángel, quien además presenció el violento ataque, lamentó la muerte de su compañero y aseguró que se trataba de una buena persona. “Él ha sido una buena persona, nunca se ha metido con nadie, es un muchacho respetuoso, padre de dos hijos, ya tenía un poco de tiempo trabajando acá (empresa de transporte) porque antes trabajaba en el grifo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que su amigo fue llevado a distintos centros de salud, pero le negaron la atención por temas económicos. “Yo mismo lo llevé a la clínica Jesús del Norte y llegó aún con vida; imagino que no lo habrán querido atender porque no tenía dinero. No nos quisieron atender en ningún policlínico y la opción más cercana fue esa clínica”, indicó

Además agregó que en todo momento Ángel se encontró con signos vitales. “No, él llegó con vida, yo mismo lo auxilié, pero él llegó consciente diciendo que no podía respirar, pero en todo momento llegó con signos vitales; yo lo dejé ahí y a los 10 minutos que salimos nos indicaron que ya había fallecido”, finalizó.