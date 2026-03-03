Caso Lizeth Marzano: hoy se define si dictan prisión preventiva contra Adrián Villar

Este martes se desarrolla una audiencia clave en el proceso contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano. El Poder Judicial deberá decidir si dicta nueve meses de prisión preventiva, luego de que la diligencia anterior quedara suspendida el último domingo.

Durante la mañana, familiares de Villar llegaron hasta la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito para dejarle alimentos y ropa. El investigado permanece en una sala administrativa del recinto policial, a la espera de la audiencia que se realizará de forma virtual y será difundida por los canales oficiales del sistema judicial.

La defensa legal, vinculada al estudio del abogado César Nakazaki, habría optado por una estrategia de admisión de culpabilidad con el objetivo de acogerse a una terminación anticipada. Según declaraciones previas, la pena podría bordear los cinco años de prisión por homicidio culposo y omisión de auxilio, lo que abriría la posibilidad de solicitar beneficios penitenciarios o una eventual prisión suspendida.

En paralelo, se informó que se reprogramaron tres declaraciones previstas para este lunes, entre ellas la de Marisel Linares, quien habría solicitado participar de manera virtual tras denunciar amenazas. También quedaron pendientes los testimonios de un bombero que auxilió a la víctima y de un trabajador municipal vinculado al monitoreo de cámaras de seguridad en la zona del accidente.