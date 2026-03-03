Grifo suspende venta de GNV en Chorrillos por medida preventiva

Ante la crisis por el desabastecimiento de gas natural que atraviesa el país, varios grifos han cerrado operaciones tras la medida que dispone la suspensión del servicio. Esta situación ha generado un desabastecimiento total que afecta a miles de vehículos que utilizan este sistema de combustible.

Muchos grifos acataron la medida y decidieron suspender el servicio de venta, quedando solo algunos establecimientos que continuaban atendiendo a vehículos particulares, taxistas e incluso a la Policía.

Este fue el caso de un grifo de la empresa PetroPerú ubicado en el distrito de Chorrillos, que seguía abasteciendo con normalidad a cientos de usuarios, hasta que personal de calidad llegó a las instalaciones para cerrar la llave con la que se suministraba el gas natural, generando así el malestar de los usuarios por las largas horas de espera para poder abastecer sus vehículos.

USUARIOS MOLESTOS POR SUSPENSIÓN

Muchos usuarios vienen realizando largas colas por más de cuatro horas para poder abastecer sus vehículos, lo que ha generado malestar e incomodidad ante esta situación. “He estado haciendo cola acá para poder abastecer, pero ahora lo han cerrado el grifo y lo van a multar encima”, manifestó un usuario.

El malestar también se transmite tras la subida de precio de la gasolina, lo que indigna, ya que el problema es con el gas natural y no con ese servicio. “¿Por qué tiene que subir la gasolina si no tiene nada que ver con el gas? Ahora han aumentado 4 a 5 soles de diferencia, entonces, ¿qué es esto?, ¿un sabotaje o qué cosa?”, agregó otro usuario

PERSONAL DE CÁLIDA CIERRA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Tras conocerse que dicho grifo continuaba vendiendo con normalidad, personal de Cálida se acercó hasta el establecimiento para realizar una inspección y, posteriormente, cerrar la llave de donde se abastecían las reservas de gas natural.

Por otro lado, se priorizó el abastecimiento para los usuarios del transporte masivo, lo que generó aún más incomodidad entre quienes permanecían en largas colas esperando atención. “En la norma dice transporte masivo y público, todos somos transporte público, también los taxistas, tenemos que llevar el pan a nuestras casas”, agregó con indignación un usuario.

Por otro lado, el grifo estaría en riesgo de ser multado por no acatar la normativa y continuar operando con normalidad cuando la disposición fue la contraria. Asimismo, se suspendió la venta en dicho establecimiento.