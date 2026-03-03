Crisis energética genera extensas colas y malestar en grifos de La Victoria

Desde la madrugada, decenas de vehículos formaron largas colas en un grifo ubicado en la avenida México, en La Victoria. La fila se extendía por varias cuadras, generando congestión y malestar entre los conductores. Muchos decidieron pernoctar en el lugar para intentar abastecerse de gas natural vehicular (GNV).

El administrador del establecimiento informó que los surtidores de GNV no operarían, colocando conos y bloques para restringir el acceso. Solo se viene atendiendo con gas licuado de petróleo (GLP), mientras que la gasolina tampoco se estaría expendiendo con normalidad en ese punto.

CONDUCTORES DENUNCIAN ALZA DE PRECIOS

En declaraciones brindadas durante una entrevista a 24 Horas, taxistas y conductores particulares señalaron que el precio del GNV y la gasolina se ha incrementado considerablemente. Indicaron que algunos optan por usar gasolina en vehículos duales, pese a que el costo es mucho mayor.

Los afectados advirtieron que la situación impacta directamente en sus ingresos diarios y no descartan subir el precio de las carreras. Sin embargo, reconocen que los pasajeros difícilmente aceptan un aumento en las tarifas, por lo que exigen una respuesta inmediata ante la crisis.