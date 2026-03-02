Largas colas de vehículos en grifos de Lima y Callao tras desabastecimiento de GNV

Decenas de conductores forman extensas filas en distintos grifos de Lima debido al desabastecimiento de GNV (gas natural vehicular). Durante un recorrido por un establecimiento en el distrito de Lince, un equipo de 24 Horas comprobó que numerosos vehículos aguardaban su turno para cargar combustible, mientras los usuarios expresaban su preocupación por la falta de suministro.

La situación se originó tras la ruptura de un ducto de gas natural en Camisea, lo que llevó a declarar en emergencia el abastecimiento por un periodo de catorce días. El Ministerio de Energía y Minas precisó que el incidente corresponde a una fuga de gas acompañada de una deflagración en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético, en Megantoni, La Convención, Cusco.

Ante este escenario, las autoridades del Ejecutivo dispusieron priorizar el suministro de gas natural para uso residencial y servicios esenciales, lo que implicó restringir la venta de GNV en grifos. La medida afecta principalmente a taxistas y conductores que dependen de este combustible para su actividad diaria.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Como consecuencia, en varios distritos de la capital se observan largas colas y tiempos de espera prolongados. Los conductores esperan que el problema técnico sea solucionado en el menor tiempo posible para evitar mayores pérdidas económicas y complicaciones en el transporte urbano.