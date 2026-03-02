Terror en Independencia: sicarios irrumpen en hostal y asesinan a extranjero

Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos dentro de un hostal ubicado en la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia, en un ataque que, según la Policía, estaría vinculado a disputas internas de una organización criminal.

El crimen ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, cuando dos sujetos encapuchados irrumpieron violentamente en el establecimiento armados, mientras un tercer cómplice permanecía en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia. Los atacantes subieron hasta el segundo piso, donde se encontraba su objetivo, identificado como Jaime Ladeus Pertuz, quien estaba acompañado de su pareja.

Apenas ingresaron a la habitación, los sicarios abrieron fuego. El coronel Jesús Talla, jefe de Investigación Criminal en Lima Norte, confirmó que los sujetos captados en las imágenes de seguridad serían los autores materiales del homicidio. Asimismo, detalló que una testigo presencial —pareja de la víctima— reconoció plenamente a uno de los detenidos como el autor directo del crimen, lo que permitió sustentar su captura.

DETIENEN A IMPLICADOS

Horas después del atentado, la Policía logró detener en el distrito de Comas a José Gonzales Medina, sindicado como uno de los que ejecutó los disparos, y a Yuselys León Jiménez, presunta implicada en el hecho. Ambos serían integrantes de “Los Gatilleros del Cono Norte”, facción vinculada al Tren de Aragua dedicada a la extorsión.

El general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, señaló que uno de los intervenidos fue detenido en posesión de un arma de fuego. De acuerdo con la hipótesis policial, el móvil del asesinato sería un ajuste de cuentas entre miembros de la propia organización criminal. Las investigaciones revelaron mensajes en los que se advertían posibles enfrentamientos internos, cobros de cupos y movimientos de dinero característicos del accionar extorsivo. La víctima, quien se había registrado en el hostal bajo un nombre distinto, llevaba más de un año alojándose en el lugar.