La Victoria: encañonan a familia y le roban su auto

La noche del 26 de febrero, cerca de las 11 p.m., una familia fue encañonada por delincuentes en la urbanización Santa Catalina, en La Victoria. Los sujetos los obligaron a descender de su vehículo y escaparon a bordo de un automóvil color plomo. Las imágenes de seguridad muestran el violento accionar de los hampones, quienes no dudaron en amenazar a los ocupantes, entre ellos menores de edad.

Lo más preocupante es que ese mismo vehículo fue captado una hora antes, alrededor de las 10 de la noche, en la zona de Salamanca, en Ate. Allí, otra familia —también con una menor en el interior— fue víctima de un asalto bajo la misma modalidad. En los videos se observa cómo los delincuentes descienden del auto, encañonan a las víctimas y realizan disparos antes de huir.

Una de las agraviadas relató que los sujetos actuaron con el mismo patrón. “Es la misma modalidad que en Santa Catalina, encapuchados que te ponen la pistola en la cabeza. Es el mismo vehículo”, afirmó. Otra vecina contó que intentaron ayudar arrojando objetos desde sus viviendas para impedir el robo, pero uno de los delincuentes les apuntó con el arma, generando pánico entre los residentes.

EXIGIERON DINERO A LA FAMILIA

Horas después, los delincuentes se comunicaron con la familia para exigir 10 mil soles a cambio de devolver el vehículo. “Pregúntale a tu marido si quiere recuperar su carro antes de partirlo”, se lee en los mensajes extorsivos. Vecinos denunciaron que el pasado 23 de enero se registró un hecho similar con el mismo auto color plomo en Salamanca, por lo que exigen a las autoridades capturar a esta banda.