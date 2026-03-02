Caso Lizeth Marzano: Adrián Villar se declara culpable y rechaza prisión preventiva

Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, cumple su cuarto día detenido en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito. La audiencia fue suspendida y continuará este martes a las 3 de la tarde.

Su abogado, César Nakazaki, confirmó que Villar se declaró culpable de los delitos imputados. Reconoció homicidio culposo agravado, abandono de persona en peligro y fuga del lugar del accidente.

FUERTE SENTIMIENTO DE CULPA

La defensa señaló que el acusado atraviesa un fuerte sentimiento de culpa y que presentó un cuadro de migrañas y fiebre en los días previos al hecho. Además, indicó que tras recibir atención médica decidió ponerse a disposición de las autoridades.

El letrado también adelantó que buscarían una terminación anticipada del proceso. Mientras tanto, la familia de Lizeth Marzano espera que la audiencia determine las medidas correspondientes en este caso que ha generado gran conmoción.