Terror en SJM: Taxista con cuchillo hace descender a pasajero en San Juan de Miraflores

Un violento hecho se registró en el distrito de San Juan de Miraflores, cuando un taxista intentó bajar a la fuerza a un pasajero que se negaba a descender del vehículo, amenazándolo con un cuchillo durante el altercado.

El pasajero se encontraba en el asiento del copiloto cuando, al notar que este se resistía a descender, el taxista recurrió a la violencia, propinándole diversos golpes y amenazándolo con un cuchillo.

Tras la agresión, la víctima quedó tirada en la pista, mientras el agresor se alejaba rápidamente de la escena. Vecinos de la zona acudieron en su auxilio para socorrerlo, ya que se encontraba gravemente herido.

TESTIGO EXPLICA LA SITUACIÓN

Uno de los testigos del lugar manifestó que la víctima contó que el taxista intentó robarle y, al resistirse, le propinó la golpiza. “¿Qué le has hecho, no le has querido pagar? No, me ha robado, me ha sacado 400 soles de mi celular, pero me ha entregado mi billetera, me dijo”, agregó.

Según la versión del taxista, el pasajero era un delincuente que intentó asaltarlo, por lo que él se defendió; sin embargo, testigos de la zona aseguraron que la víctima se encontraba en estado de ebriedad. “El taxista dice que el otro le ha querido robar, pero no es así, el otro estaba mareado, no podía ni conversar bien, aparte de que estaba ensangrentado”, indicó

DEMORA EN LLEGADA DE EFECTIVOS POLICIALES

Por otro lado, los vecinos de la zona denunciaron la demora en la llegada de los efectivos policiales pese a los reiterados llamados de emergencia. “Tenemos que llamarlos y, como siempre en todas partes , los policías igual, tendríamos que decirles que están matando a alguien para que al rato vengan”, señaló un vecino de la zona.

Además, pusieron en evidencia la poca seguridad y lo peligroso que es la zona por la poca circulación de efectivos policiales. “Este lugar es bien peligroso, sí pasa serenazgo, pero lamentablemente cuando no hay acción”, sostuvo otra vecina.