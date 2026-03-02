Familia detecta intento de robo en La Molina y permite captura de delincuentes

Un lamentable suceso se registró en el distrito de La Molina, luego de que dos sujetos intentaron ingresar a una vivienda para robar, aprovechando que los propietarios se encontraban fuera de casa pasando el fin de semana en la playa.

Afortunadamente, la familia logró detectar el intento de robo mientras monitoreaba su vivienda a través de las cámaras de seguridad, las cuales podían ser observadas desde sus dispositivos móviles. Al percatarse del ingreso de los delincuentes, dieron aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención policial y la captura de los sujetos en el distrito de La Molina.

Ante esta situación, se desplegó un operativo policial que dio inicio a una persecución por varias cuadras del distrito. Finalmente, los sujetos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

HUBO PERSECUCIÓN

Para esta intervención fue necesaria la participación del Escuadrón de Emergencia Sur 1, el serenazgo del distrito de La Molina y otras unidades policiales de apoyo. Los presuntos delincuentes, quienes contaban con antecedentes penales, fueron identificados como Enrique López Beltrán, Oscar Ulloa Arana y Giovani Fernández Castillo.

Según informó el oficial Caballero, la persecución se inició en la avenida Raúl Ferrero y se extendió hasta los límites de la Municipalidad de Santiago de Surco, donde, con el apoyo del serenazgo de dicho distrito, se logró finalmente la captura de los delincuentes, pero ocasionando un choque de una unidad de serenazgo con un vehículo de un ciudadano. “(...) En cerro Centinela son capturados estos delincuentes que, producto de la persecución, terminan chocando un patrullero de serenazgo de la municipalidad de La Molina y un vehículo de un ciudadano que se encontraba circulando por ese lugar”, indicó.

FAMILIAR DECLARA TRAS INTENTO DE ROBO

Los delincuentes intentaron desactivar las cámaras de seguridad para evitar ser identificados; sin embargo, no contaron con que los propietarios de la vivienda tenían instalados otros dispositivos de vigilancia. “El delincuente quita la cámara interna, obviamente para no seguir siendo grabado, pero no sabia que nosotros teníamos una cámara externa y empezamos a hacer sonar la alarma”, declaró el familiar.