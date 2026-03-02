Conductor huyó tras impactar contra ciclista en la Panamericana Sur

Un ciclista de 30 años fue atropellado en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur, en el distrito de Lurín. El accidente ocurrió cuando participaba en una carrera que iba desde el peaje de Villa hasta San Bartolo. La víctima sufrió policontusiones y lesiones leves.

Según la Policía, el conductor de una camioneta negra impactó por alcance al ciclista. Las imágenes muestran que el vehículo continuó su marcha sin detenerse a auxiliarlo. Otro ciclista también cayó tras el choque, aunque no presentó heridas de gravedad.

El herido fue trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Horas después acudió a la comisaría con un video que permitió identificar la placa. Con esa información se montó un operativo para ubicar a los responsables.

DETENCIÓN A PROPIETARIA DEL VEHÍCULO

La Policía detuvo en El Agustino a la propietaria del vehículo y al conductor. Este último reconoció que manejaba la camioneta al momento del accidente. El dosaje etílico dio negativo y la documentación estaba en regla.

El caso es investigado por lesiones culposas, abandono de persona en peligro y fuga. El Ministerio Público determinará las responsabilidades en las próximas horas. El hecho reabre el debate sobre la seguridad de los ciclistas en la vía pública.