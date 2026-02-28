Asesinan a padre de familia tras retiro bancario en Cercado de Lima

Un padre de familia de 52 años fue asesinado de un disparo en la cabeza tras resistirse al robo de S/ 5.000 que había retirado minutos antes de una entidad bancaria en el Cercado de Lima. El crimen ocurrió cuando la víctima, identificada como Ronald, llegaba a su vivienda junto a su esposa en la avenida Morales Duárez. Según el testimonio de la mujer, un sujeto con gorra blanca se acercó para arrebatarle la mochila donde llevaba el dinero y, en medio del forcejeo, efectuó el disparo mortal.

La esposa relató que intentó auxiliarlo inmediatamente después de escuchar el tiro, pero el hombre cayó al pavimento gravemente herido y dejó de responder pese a sus llamados. El ataque se produjo a pocos metros de la puerta de su domicilio y los delincuentes huyeron con el efectivo. Ronald fue trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de la herida.

Crimen en Cercado de Lima tras retiro bancario

De acuerdo con la familia, el monto sustraído estaba destinado al pago de la matrícula y pensiones universitarias de uno de sus hijos, quien estaba por iniciar clases. La viuda cuestionó la violencia empleada por los asaltantes y pidió que el caso no quede impune, exigiendo que se identifique y capture a los responsables.

En tanto, agentes policiales realizan diligencias en la zona y revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para ubicar a los implicados. Las autoridades buscan determinar la ruta de escape y recabar elementos que permitan su pronta identificación.