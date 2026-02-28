Caso Lizeth Marzano: familiares de investigados declaran ante la policía en San Isidro

La División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito recibió este jueves a los familiares de Adrián Villar Chirinos y de Francesca Montenegro, en el marco de las diligencias por el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano, campeona nacional de buceo, ocurrido el martes 17 de febrero en el distrito de San Isidro. Villar permanece bajo detención preliminar mientras el Ministerio Público continúa recabando declaraciones y elementos de prueba para esclarecer las circunstancias del hecho.

Durante la jornada, los padres de los jóvenes involucrados acudieron en horarios diferenciados junto a sus abogados. También se presentó la periodista Marisel Linares, quien fue citada para rendir su manifestación ante las autoridades. La influencer que compartió con Villar momentos antes del accidente fue convocada a media mañana, mientras que su padre, el abogado Juan Montenegro, asistió desde temprano. El letrado Percy Sampén, defensa de Linares, llegó previamente a la sede policial.

Defensa rechaza acusación de encubrimiento

El abogado de la comunicadora negó que su patrocinada haya incurrido en encubrimiento. Sostuvo que no se configuran los elementos de ese delito y subrayó el vínculo familiar existente, al indicar que Linares es madrastra del investigado y que atraviesa una situación personal compleja tras lo sucedido. Por su parte, Rubén Villar, padre del detenido y pareja de la periodista, evitó declarar a la prensa a su salida de la dependencia policial.

En paralelo, los deudos de Liszeth Marzano solicitaron a la fiscalía que formalice ante el Poder Judicial un requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Adrián Villar. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades penales en torno al caso, que ha generado atención pública por la condición de la víctima y la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad tras el accidente.