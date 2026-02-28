Balacera contra bar en San Juan de Miraflores no deja heridos, pero genera alarma vecinal

Un ataque armado generó pánico la noche del viernes en el distrito de San Juan de Miraflores, luego de que sujetos desconocidos dispararan en reiteradas ocasiones contra un bar que se encontraba con clientes en su interior. Pese a la violencia del atentado, no se reportaron personas heridas, según información preliminar. La Policía Nacional del Perú inició las diligencias para determinar las causas y ubicar a los responsables.

El hecho se registró en la intersección de las calles Maximiliano Carranza y José María Seguín. Testigos indicaron que los atacantes abrieron fuego directamente contra la fachada del inmueble, dejando múltiples impactos visibles tanto en el frontis como en el segundo nivel. Durante los disparos, los asistentes al establecimiento buscaron resguardo dentro del local mientras se oían las detonaciones en plena vía pública.

Ataque reaviva temor por presunta extorsión en zona comercial

Tras lo ocurrido, personal de la municipalidad acudió al lugar y ordenó el cierre temporal del negocio como medida preventiva, en tanto avanzan las investigaciones. De manera preliminar, se señaló que el atentado estaría vinculado a un posible caso de extorsión, aunque esta hipótesis aún es materia de verificación por parte de las autoridades competentes.

Vecinos y comerciantes del sector manifestaron su preocupación por el incremento de hechos violentos durante la noche, situación que —aseguran— afecta la afluencia de público y las ventas en negocios aledaños. Aunque en esta ocasión no hubo víctimas, el ataque volvió a poner en evidencia la sensación de inseguridad que persiste en este distrito de Lima sur.