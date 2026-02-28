Miraflores: detienen a mujer acusada de robar joya valorizada en S/ 7.100

Una mujer de 57 años fue intervenida por la Policía Nacional del Perú tras ser señalada como presunta autora del hurto de una joya valorizada en S/ 7.100 en una joyería del distrito de Miraflores. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento en que la sospechosa habría aprovechado un descuido de la trabajadora para ocultar entre sus pertenencias una pieza de oro de 18 quilates, luego de solicitar que le mostraran varios artículos.

De acuerdo con información policial, tras cometer el presunto hurto, la mujer se retiró del local y se desplazó hasta el distrito de San Borja, donde concretó la venta de la joya en un establecimiento dedicado a este tipo de transacciones. La rápida coordinación entre la comisaría del sector y la municipalidad permitió acceder a los registros de videovigilancia para reconstruir la ruta seguida por la implicada.

Seguimiento con cámaras permitió ubicar a la sospechosa en Surco

El coronel Walter Duarte informó que, una vez conocido el hecho, el comisario Mario Botilla tomó contacto con la parte agraviada y activó el protocolo de verificación de imágenes. Las indagaciones permitieron identificar el vehículo en el que se trasladaba la mujer y ubicar su domicilio en el distrito de Surco. En un primer momento, la intervenida negó su participación; sin embargo, tras visualizar los videos, fue detenida.

Asimismo, la Policía intervino a la persona que adquirió la joya en San Borja, quien quedó detenida por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Ambas mujeres fueron puestas a disposición de la comisaría correspondiente con conocimiento de la Tercera Fiscalía de Lima Centro. Durante el operativo también se incautó el vehículo en el que se movilizaba la principal investigada.