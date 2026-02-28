Alias “Negro Marín” afronta control de identidad tras ser extraditado desde España

La justicia peruana inició las diligencias contra Miguel Ángel Marín Morón, conocido como alias “Negro Marín”, tras su extradición desde España, país donde fue intervenido por presuntamente coordinar actividades extorsivas desde el extranjero. El investigado arribó a Lima en un vuelo comercial, bajo custodia de agentes de Interpol de la Policía Nacional del Perú, encabezados por el coronel Hans Ruiz Marín.

A su llegada, Marín Morón fue sometido a los procedimientos protocolares, entre ellos el examen de medicina legal. Posteriormente, este sábado se llevó a cabo la audiencia de control de identidad ante el Poder Judicial, en la que confirmó sus datos personales y comunicó las enfermedades que padece, indicando que recibe medicación.

Fiscalía sustenta requerimiento de prisión preventiva

Durante la diligencia judicial, la magistrada informó que pesa sobre él una detención preliminar por 15 días, así como un requerimiento de prisión preventiva presentado por el Ministerio Público, cuya audiencia será programada y notificada a las partes. En ese contexto, el imputado solicitó un colchón para no dormir en el piso mientras permanece bajo custodia.

A Marín Morón se le atribuye su presunta participación en los delitos de organización criminal, extorsión y sicariato, en el marco de las investigaciones vinculadas a la organización “Los Sanguinarios de la Construcción”. Con su retorno al país, la Fiscalía deberá sustentar los elementos de convicción que respalden el pedido de prisión preventiva, mientras el Poder Judicial define su situación jurídica.