Ate: empresa de transporte “Los Excelentes Unidos” paraliza labores tras amenazas de extorsionadores

Momentos de tensión se viven en el distrito de Ate luego de que la empresa de transporte “Los Excelentes Unidos” decidiera no salir a trabajar tras recibir graves amenazas de extorsionadores. Los criminales enviaron un video donde se observa el reglaje realizado a uno de los conductores.

En las imágenes, el presunto delincuente aparece camuflado como pasajero dentro de la unidad, grabando y vigilando atentamente los movimientos del chofer. Este material fue posteriormente enviado a la empresa a través de WhatsApp con un mensaje intimidante: “Los tenemos ubicados”.

Según denunciaron, los extorsionadores no solo amenazan con asesinar a un conductor, sino también con incendiar los vehículos si no acceden a sus demandas económicas. El registro audiovisual sería una forma de presión para demostrar que tienen identificadas a sus víctimas.

Ante el temor de que las amenazas se concreten, este viernes la cochera principal de la empresa en Ate permaneció con las puertas cerradas. Los transportistas exigen la intervención inmediata de la Policía para evitar un posible atentado y garantizar la seguridad de los trabajadores.