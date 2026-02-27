Abogado de Marisel Linares responde por contrato de donación de auto: ¿qué dijo?

El abogado Elio Riera, defensa legal de la periodista Marisel Linares, se pronunció luego de que la Notaría Carpio Vélez informara que no se realizó ningún trámite notarial vinculado a un presunto contrato de donación de un vehículo entre su patrocinada y Adrián Villar Chirinos.

En declaraciones a 24 Horas Edición Central, el letrado sostuvo que el contrato de transferencia vehicular no es falso y que siguió el conducto regular. “Este documento siguió el conducto regular, llegó a la notaría, ha sido recibido por la notaría, pero finalmente no se perfeccionó la elevación a escritura pública, lo que no es una obligación legal”, explicó.

Riera precisó que el debate central debe centrarse en la autenticidad del contrato. “Lo que se tiene que discutir aquí es si el contrato es falsificado o no. No es falsificado, las firmas obedecen a las personas involucradas; el notario no puede decir que es falso”, agregó.

SOBRE EL CASO

El vehículo en cuestión fue conducido por Villar el día en que la deportista Lizeth Marzano fue atropellada en el distrito de San Isidro, accidente que le costó la vida.