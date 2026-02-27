Nueva modalidad criminal: extorsionadores secuestran a choferes para obligarlos a pagar cupos

Las mafias dedicadas a la extorsión contra transportistas han incrementado peligrosamente su nivel de violencia. Si antes enviaban mensajes amenazantes, dejaban granadas o disparaban contra las unidades, ahora estarían ejecutando y planificando secuestros para forzar el pago de cupos.

Así lo advirtió el coronel PNP Jorge Carpio, jefe de la División de Extorsiones y Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según explicó, las bandas criminales retienen a los conductores y, desde el cautiverio, los obligan a enviar mensajes a sus compañeros para presionarlos a cumplir con las exigencias económicas.

Remanentes de “Los Michis”

De acuerdo con la Policía, esta modalidad estaría siendo impulsada por remanentes de la organización criminal “Los Michis”, que operaba en el distrito de Puente Piedra. Lo más alarmante, según Carpio, fue la detección de un plan para secuestrar a una persona, colocarle un artefacto explosivo en el cuello y detonar el dispositivo, con el objetivo de grabar el hecho y viralizarlo para intimidar a otros transportistas.

La intervención policial permitió frustrar el presunto plan tras la detención de Gabriela Rivera, señalada como la persona que recepcionaba el dinero de los cupos para luego reportarlo a Gianella Yataco Blass, alias “Gianni”.

Vínculos desde prisión

Según las investigaciones, “Gianni” mantenía comunicación frecuente y visitas en el penal de Penal de Cochamarca, donde se encuentra recluido Juan Paul Montoya Siu, así como en el penal de Penal de Cañete, donde cumple condena Tomás Marín Barco.