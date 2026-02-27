Antiguo terminal del aeropuerto Jorge Chávez podría reabrir como centro comercial y para vuelos ejecutivos

A raíz de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la antigua sede quedó prácticamente en desuso, debido a que todas las operaciones fueron trasladadas a la nueva infraestructura, dejando inoperativa la antigua terminal. Esta situación generó diversas propuestas para que el recinto continúe funcionando con determinadas actividades complementarias.

Por ello, tras varios meses de permanecer inoperativo, se ha propuesto reconvertir el antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un espacio destinado a vuelos ejecutivos, además de implementar un centro comercial donde se ofrezcan diversos servicios, con el objetivo principal de darle un nuevo uso a esta infraestructura.

EXCLUSIVO PARA VUELOS EJECUTIVOS

La concesionaria prevé que el terminal para aeronaves privadas se instalará en un área aproximada de 2.000 metros cuadrados, ubicada en la zona nacional del antiguo aeropuerto Jorge Chávez, donde anteriormente funcionaba el reclamo de equipaje de vuelos domésticos.

De acuerdo con Lima Airport Partners (LAP), administradora tanto del antiguo como del nuevo aeropuerto, esta infraestructura será acondicionada en el corto plazo para atender vuelos privados, como parte de su plan de aprovechamiento del terminal antiguo.

INICIO DE PROCESO DE LICITACIÓN

Dentro de los planes en evaluación también figura la construcción de centros comerciales, áreas logísticas y espacios para convenciones, iniciativas que buscan darle un nuevo uso al antiguo terminal aéreo y dinamizar su entorno urbano.

Asimismo, se informó que a inicios de marzo se iniciarán los procesos de licitación para la adecuación del espacio, cuya inversión estimada ascendería a 10 millones de dólares.