¡Cifra preocupante! 3 455 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025

La tarde de este viernes se llevó a cabo una inspección técnica en el lugar donde Adrián Villar atropelló a Lizeth Marzano. La diligencia forma parte de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.

Peritos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron mediciones y evaluaciones en la zona con el fin de complementar los elementos que serán considerados en la reconstrucción de los hechos, la cual fue reprogramada.

Más de 3,400 muertos en un año

El exjefe de Tránsito, Franklin Barreto, advirtió que las cifras son alarmantes. Según precisó, en 2025 la Policía registró 3,455 fallecidos por accidentes de tránsito. “Parafraseando a Manuel González Prada, cuando decía ‘el Perú está enfermo’, yo diría que en materia de seguridad vial el Perú está muy enfermo”, afirmó.

Los reportes anuales superan entre 90 mil y 100 mil accidentes de tránsito, incluyendo siniestros con daños materiales y víctimas mortales. De acuerdo con Barreto, el principal factor es la irresponsabilidad de los conductores y el irrespeto a las normas.

Límites que no se respetan

En 2021 se redujeron los límites de velocidad: de 40 a 30 km/h en calles y de 60 a 50 km/h en avenidas. Sin embargo, en la práctica, muchos conductores incumplen estas disposiciones.

Otro factor determinante es la conducción en estado de ebriedad. La Policía interviene cada año entre 12 mil y 13 mil conductores por manejar bajo los efectos del alcohol. No obstante, muchos se acogen al principio de oportunidad ante el Ministerio Público.