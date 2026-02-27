Extraditan desde España a alias 'Negro Marín, presunto cabecilla de "Los Titos"

Miguel Ángel Marín Morón, conocido como “Negro Marín”, llegó la noche del 27 de febrero al Perú tras ser extraditado desde España, donde fue capturado por presuntamente dirigir actividades extorsivas desde el extranjero. El investigado arribó a bordo de un vuelo comercial procedente de Madrid y fue escoltado por agentes policiales hasta su ingreso al país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Vinculado a redes criminales en Lima Norte

De acuerdo con la Policía, Marín Morón habría estado inicialmente vinculado a las actividades de Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”, en Lima Norte. Con el tiempo, su accionar criminal habría evolucionado hasta convertirse en presunto cabecilla de su propia red. Las autoridades lo señalan como uno de los líderes de la organización criminal “Los Titos”, estructura que operaría en el cobro de cupos y extorsiones a transportistas.

Rivalidad con “El Monstruo”

Marín también fue señalado como uno de los principales enemigos de Erick Moreno Hernández, con quien se habría disputado rutas de transporte en Lima Norte, enfrentamientos que incluso habrían dejado conductores asesinados. El general José Manuel Cruz Chamba indicó que cuando “El Monstruo” fue detenido en Paraguay y se le consultó por sus enemigos, mencionó a Marín Morón como uno de los más violentos.

Cruz Chamba, quien el año pasado se desempeñó como jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado, lideró las coordinaciones con la unidad de ciberdelincuencia de Madrid que permitieron su captura en noviembre de 2025.

Según información policial, remanentes de la presunta red de Marín Morón, ahora bajo el mando de sus hijos —también identificados como “Los Titos”— continuarían operando en el cobro de cupos a transportistas, actualmente bajo la denominación de “La Federación”.