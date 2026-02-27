El Notario en tu barrio: vecinos reciben asesoría legal gratuita

A raíz del asesinato de Lizeth Marzano y de que se haya involucrado a la anterior propietaria del vehículo con el que se perpetró el macabro crimen, se han generado dudas en la ciudadanía sobre el derecho de posesión de bienes y la forma correcta de realizar este trámite de manera legal.

Por ello, la formalización siempre será la manera más adecuada de mantenerse en regla con la ley, ya sea respecto a una propiedad o a un vehículo en posesión, y así evitar futuros problemas en el ámbito legal.

Ante esta situación, el Colegio de Notarios de Lima ha presentado una iniciativa denominada El Notario en tu Barrio, la cual reúne a diversos notarios con el objetivo de brindar asesorías legales gratuitas a los vecinos. En una primera etapa, la Municipalidad de San Bartolo ha acogido este programa; sin embargo, se espera que pueda replicarse próximamente en otros distritos de la capital.

VECINOS SE INFORMAN GRATUITAMENTE

Esta iniciativa ha sido de gran ayuda para los vecinos del balneario, quienes no solo pueden disfrutar de la playa, sino que ahora también tienen la oportunidad de informarse y aclarar sus dudas sobre temas legales. “Siempre hay un problema que uno tiene que resolver definitivamente y sobre todo es gratuito, no solamente San Bartolo, sino también para los balnearios de al costado”, indicó una vecina del distrito.

Asimismo otra vecina celebró la buena iniciativa ya que se ha brindado información exacta y educativa. “He recibido información muy exacta, educativa e informativa de parte de los notarios que han venido, porque todos tenemos un tema familiar que resolver”, agregó.

PRINCIPAL FUNCIÓN DE PROGRAMA

El alcalde de la Municipalidad de San Bartolo, August Carbajal, felicitó la iniciativa impulsada junto al Colegio de Notarios y agradeció a quienes vienen participando en este programa, destacando su aporte para resolver las dudas de los vecinos y, sobre todo, para informar y orientar a la población. “Esto permite que esta campaña ayude a la formalidad que requieren nuestros vecinos, ya que muchas veces se tiene el concepto errado de que el notario es una cosa distante y muy cara (...)”, indicó.

Por su parte, el Dr. Ramiro Quintanilla, fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Notarios de Lima, agradeció el apoyo de los notarios de los distintos distritos que vienen participando en esta iniciativa y señaló que el objetivo principal es acercarse a la ciudadanía para orientarla y brindarle ayuda en temas legales. “El notariado se acerca a la sociedad, entonces todos los notarios están presentes y atendiendo consultas de la sociedad, ya que nos debemos a la sociedad”, finalizó.