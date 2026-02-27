Policía Nacional captura a “Cabezón” y “Lito” por asesinato de chofer

Tras asesinar brutalmente a un chofer en la Panamericana Sur, dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Mexicanos” fueron detenidos por el Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú.

Los detenidos registraban antecedentes por diversos delitos. Además, en la vivienda donde se ocultaban se hallaron armas de fuego de procedencia ilegal, las cuales habrían sido utilizadas para cometer sus crímenes, incluido presuntamente el asesinato del chofer.

Estos delincuentes responden al nombre de Michael Bacca Uribe (29), alias “Lito”, y Juan Carlos Bacca Uribe (33), alias “Cabezón”; ambos contaban con antecedentes de tenencia ilegal de armas de fuego y por robo.

ÉXITO OPERATIVO DE LA PNP

Según informó el coronel del Escuadrón Verde, se intensificó la búsqueda para dar con el paradero de estos sicarios y ponerlos a disposición de las autoridades competentes por los delitos que se les atribuyen.

Durante la intervención, los agentes policiales hallaron diversas armas de fuego y un artefacto explosivo, además de videos que los delincuentes utilizaban para amenazar a transportistas. “En su celular se le han encontrado grabaciones y videos que son mandados a los colectiveros y transportistas para asustarlos y amedrentarlos”, indicó.