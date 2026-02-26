Caso Lizeth Marzano: reconstrucción del atropello se realizará HOY a las 11 p. m.

El Ministerio Público realizará este jueves a las 11:00 p. m. la reconstrucción de los hechos en torno a la muerte de Lizeth Marzano, deportista y campeona nacional que fue atropellada el pasado 17 de febrero en San Isidro por un vehículo conducido por Adrián Villar, de 21 años.

La diligencia fiscal tiene como objetivo determinar la trayectoria exacta del vehículo y esclarecer las circunstancias en que se produjo el impacto. De manera paralela, colectivos ciudadanos vienen realizando una vigilia en las inmediaciones del lugar del accidente para exigir justicia.

Investigación alcanza al entorno del conductor

El caso también se extiende al entorno cercano de Villar. La Fiscalía evalúa un presunto encubrimiento por parte de la periodista Marisel Linares, pareja del padre del investigado, quien fue incorporada en la investigación por el presunto delito de encubrimiento personal y deberá rendir su declaración el próximo 3 de marzo.

Asimismo, la fiscal provincial Yanet Roller Rodríguez, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince, dispuso la lectura y extracción de información del teléfono celular personal de Villar como parte de las diligencias.

Policías bajo investigación

En el marco del caso, se reveló la identidad de los suboficiales José Serván Noa y John Matencio Arteaga, efectivos de la comisaría de Orrantia del Mar, quienes acudieron al edificio donde Villar se habría refugiado tras el atropello, pero no procedieron con su detención pese a encontrarse dentro del periodo de flagrancia.

Villar cumple actualmente 72 horas de detención preliminar y es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. La reconstrucción programada será clave para esclarecer responsabilidades.