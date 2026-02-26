Tras intensas lluvias: alerta por activación de quebradas en Lurigancho-Chosica

La crecida del río Rímac, producto de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, provocó la activación de quebradas en el distrito de Lurigancho-Chosica la noche del miércoles, generando preocupación entre los vecinos.

Caudal en aumento y puente restringido

La mañana del jueves, el panorama evidenciaba el incremento del caudal. Desde el puente Caracol, el Centro de Monitoreo Hidrológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú reportó a las 7:00 a.m. un caudal de 98.53 metros cúbicos por segundo (m³/s). Durante la madrugada del 26 de febrero se alcanzaron picos de hasta 112.89 m³/s, lo que ocasionó la inundación del puente y la restricción del tránsito vehicular.

Pese a las recomendaciones de no utilizar el puente Caracol de forma peatonal, algunas personas continuaban cruzando por necesidad. “Mi bebé tiene cita a las ocho de la mañana en la zona de Quirio y necesito pasar”, señaló una madre de familia mientras atravesaba la estructura.

Puente Papelera como vía alterna

Tras el cierre del puente Caracol, el puente Papelera fue habilitado como desvío para los conductores. En este punto también se evidenció la magnitud de la crecida, cuya marca dejó huellas visibles del nivel alcanzado durante la madrugada.

En la zona funciona un hidrómetro que permitió actualizar el caudal a las 8:00 a.m., registrando 108.7 m³/s, cifra cercana al umbral de alerta roja. Las autoridades monitorean la situación y será con las posteriores activaciones de quebradas que se pondrá a prueba el trabajo de prevención ejecutado durante la temporada seca en esta parte de la capital.