¿Quién era Lizeth Marzano? La deportista que perdió la vida tras trágico accidente

“Hola a todos, gracias por estar ahí conectados. Mi nombre es Lizeth Marzano y acabó mi última fecha del campeonato”. Con estas palabras, compartidas en uno de sus videos, se presentaba ante sus seguidores una de las figuras más destacadas de las disciplinas subacuáticas en el país. Lizeth Marzano fue campeona nacional de buceo y multicampeona de pesca submarina. Más allá de sus títulos, era hija, hermana y amiga. Una vida marcada por la disciplina y el amor por el mar que se apagó la noche del 17 de febrero tras un trágico accidente.

Desde muy joven encontró en el agua su espacio natural. Los entrenamientos constantes, las competencias y la exigencia del alto rendimiento formaron parte de su rutina diaria. Su esfuerzo le permitió consolidar una trayectoria impecable y representar al Perú en torneos internacionales, dejando en alto el nombre del país.

Quienes la conocieron la recuerdan como una persona generosa y solidaria. En sus redes sociales, Lizeth expresaba con frecuencia la pasión que sentía por el freediving o apnea. “Freediving no es solo aguantar la respiración. Es técnica. Es mente. Es disciplina”, decía en uno de sus videos publicados en TikTok, reflejando la filosofía que guiaba su vida deportiva.

En una de sus últimas publicaciones, compartió con emoción que viajaría a Hungría para representar al Perú como seleccionada nacional de apnea. “Representar al Perú me llena de orgullo. Cada día intento no solo ser mejor profesional y atleta, sino también una mejor persona. Porque la disciplina no solo forma campeones, también forma carácter, valores y humanidad. Nos vemos en Hungría”, escribió, destacando además su capacidad para equilibrar el deporte de alto rendimiento con su trabajo y una maestría en administración.

SUEÑOS TRUNCADOS

Sin embargo, esos sueños se truncaron tras el accidente que la dejó gravemente herida. Lizeth fue trasladada al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos. Según el testimonio de una testigo, tras ser atropellada por Adrián Villar —quien posteriormente fue detenido—, pasaron alrededor de 30 minutos antes de que fuera llevada a un centro de salud. “Han sido 5 o 10 minutos para que llegara serenazgo… todo esto creo que ha ocurrido en un lapso de 30 minutos, es un montón”, señaló.